Річка Дніпро в Києві / © pixabay.com

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Проєкт будівництва тунелів під Дніпром у Києві, який останнім часом активно обговорюють, не вдасться реалізувати щонайменше протягом наступних десяти років. Наразі немає реальних можливостей для втілення такого масштабного інфраструктурного задуму, а заяви про його перспективи не повинні вводити українців в оману.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, будівництво тунелів під столичною річкою Дніпро найближчим десятиліттям є нереалістичним. Він закликав відповідальних осіб не створювати у громадян хибних очікувань і відверто говорити про відсутність перспектив реалізації цього проєкту в найближчі роки.

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«Ніяких тунелів у Києві протягом наступних 10 років збудовано не буде. І про це відверто потрібно говорити, не вішати людям лапшу на вуха», — наголосив народний депутат.

Він додав, що сам хотів би побачити реалізацію такого інфраструктурного проєкту, однак наразі це неможливо. За словами Нагорняка, українці мають чути правду, навіть якщо вона неприємна чи складна для сприйняття.

«Я хотів би, щоб він був, але цього зробити неможливо», — підсумував парламентар.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві транспорту та інраструктури повідомили, про підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві. Уряд уже обговорив технологічні рішення з американською компанією Robbins, яка спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні. Наступним етапом мають стати визначення маршруту, геологічні дослідження та розрахунок вартості будівництва.

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