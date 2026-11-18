Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Удень 18 листопада Київ атакували ворожі дрони. Під час роботи ППО уламки безпілотника впали на житлову багатоповерхівку в центрі міста.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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За його інформацією, о 15:54 у місті розпочалася бойова робота сил ППО по ворожих безпілотниках, у зв’язку з чим очільник столиці закликав містян перебувати в укриттях.

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Згодом міський голова уточнив наслідки атаки в центральній частині міста.

«У Печерському районі влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив мер столиці.

Також у Печерському районі уламки впали в парку. Інформацію про постраждалих і руйнування зараз уточнюють.

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Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждали двоє людей, серед яких 12-річна дівчинка. Також зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків.

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Раніше Росія влаштувала атаку ударними дронами на Київщину й 17 листопада. Під ударом опинилися одразу два райони області, де зафіксували пошкодження енергетичної інфраструктури.

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