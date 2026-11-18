Атака на Київщину 18 листопада / © Суспільне

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В середу, 18 листопада, у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждали двоє людей, серед яких 12-річна дівчинка. Також зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За попередньою інформацією, одна з постраждалих — жінка, яка травмувала руку. Наразі її стан і характер ушкоджень уточнюють. Також травм зазнала 12-річна дівчинка, яка під час ворожого удару перебувала в одному з будинків.

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Унаслідок атаки загорілися два приватні житлові будинки та легковий автомобіль. Крім того, пошкоджено сусідні оселі.

На місці події працюють рятувальники та медичні працівники. Інформацію про наслідки російського удару продовжують уточнювати.

Нагадаємо, Росія влаштувала атаку ударними дронами на Київщину й 17 листопада. Під ударом опинилися одразу два райони області, де зафіксували пошкодження енергетичної інфраструктури.

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