Замість 900 гривень — 15 000 $: у Києві евакуатор "вдало" доставив автівку порушника, авто майже вщент

Власник автомобіля дізнався, що його машину перевернули на дах під час зняття з евакуатора.

У Києві чоловіка оштрафували за паркування та евакуювали авто, але під час розвантаження, машину пошкодили, і збитки виросли до 15 тисяч доларів замість 900 гривень сплаченого штрафу.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив постраждалий Дмитро Захаренко.

"3 жовтня, об 11:23, моє авто було евакуювано через причину порушення ПДР (пункт 15.9, г: транспортний засіб зупинення на пішохідному переході або ближче 10 метрів до нього). Підтвердженням цього є наявність доказової бази про адміністративне правопорушення", — написав він.

Після оплати штрафу чоловік поїхав за авто, але на штрафмайданчику його не було. Виявилось, що під час спуску з евакуатора машину пошкодили, про що повідомили представники компанії.

"Але, відповідальна особлива повідомила, що авто нема і, скоріш за все, потрібно забрати за адресою Гната Хоткевича 20 - Б. По приїзду — почалось справжнє циркове шоу: представники компанії-перевірзника повідомили: "Ваш автомобіль зазнав пошкоджень внаслідок спуску с евакуатора", — розповів чоловік.

Власник автомобіля дізнався, що його машину перевернули на дах під час спуску з евакуатора, через що вона отримала значні пошкодження. Коли прибула слідчо-оперативна група, було складено акт про порушення, а представники компанії, що займалась евакуацією, порадили звернутись до страхової для отримання компенсації. Інспекція з паркування відмовилась коментувати ситуацію, а водій евакуатора продовжив працювати без жодних наслідків.

Чоловік зазначив, що ніхто не зацікавлений у розв'язання його проблеми: правоохоронці лише зробили фото і посміялися, а штраф у 900 гривень вилився у збитки на 15 тисяч доларів і "головний біль" на рік вперед.

Нагадаємо, експерти склали список з 10 популярних автомобілів, які не здатні подолати 160 тисяч кілометрів без серйозних ламання.

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