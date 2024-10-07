В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога

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В ночь на 7 октября в Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.
Также она была объявлена в ряде регионов из-за полетов вражеских беспилотников.
Что касается движения враждебных БПЛА, то эту информацию сообщили в Воздушных Силах ВСУ в социальных сетях:
1. БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей (север), курс западный;
2. Несколько групп БПЛА в центре Черниговщины, курс на запад и юг;
3. БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей (север), курс южный;
4. БпЛА в районе Семеновки (Полтавщина), курс юго-западный;
5. БпЛА в районе Новые Санжары (Полтавщина), курс юго-западный.
Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова.
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