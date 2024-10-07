В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога

В ночь на 7 октября в Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.

Также она была объявлена в ряде регионов из-за полетов вражеских беспилотников.

Что касается движения враждебных БПЛА, то эту информацию сообщили в Воздушных Силах ВСУ в социальных сетях:

1. БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей (север), курс западный;

2. Несколько групп БПЛА в центре Черниговщины, курс на запад и юг;

3. БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей (север), курс южный;

4. БпЛА в районе Семеновки (Полтавщина), курс юго-западный;

5. БпЛА в районе Новые Санжары (Полтавщина), курс юго-западный.

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Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова.

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