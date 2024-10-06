Киев накрыл мощный ливень, который превратил улицы в реки — авто утопают (видео)

Система дождевой канализации не справляется с количеством выпавших за двое суток осадков.
Второй день подряд в Киеве идет мощный ливень, который превратил улицы в реки.
Видео последствий публикуют в Сети.
На кадрах видно, как в результате мощного дождя есть подтопленные улицы, а автомобили утопают в воде.
В КГГА сообщили, что система дождевой канализации не справляется с количеством выпавших за двое суток осадков. Все службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды.
По информации местных властей, подтопление на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют последствия и дежурят на местах возможных подтоплений.
"Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", — призвали местные власти.
Напомним, как и где сильно ухудшится погода.
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