Киев накрыл мощный ливень, который превратил улицы в реки — авто утопают (видео)

Система дождевой канализации не справляется с количеством выпавших за двое суток осадков.

Второй день подряд в Киеве идет мощный ливень, который превратил улицы в реки.

Видео последствий публикуют в Сети.

На кадрах видно, как в результате мощного дождя есть подтопленные улицы, а автомобили утопают в воде.

В КГГА сообщили, что система дождевой канализации не справляется с количеством выпавших за двое суток осадков. Все службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды.

По информации местных властей, подтопление на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют последствия и дежурят на местах возможных подтоплений.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", — призвали местные власти.

Напомним, как и где сильно ухудшится погода.

Ливень накрыл Киев: подтоплены улицы, авто плавают

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