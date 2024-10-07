У Києві лунають потужні вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляють столичні кореспонденти ТСН.ua.

У Повітряних силах ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Там також заявили про швидкісну ціль курсом на Київ.

Також читайте Росіяни вгатили ракетою по Павлограду: що відомо про атаку

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО та закликав перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня РФ атакувала Україну безпілотниками. Вибухи лунали у різних куточках України, зокрема й на Київщині.

Читайте також: