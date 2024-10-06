Київ накрила потужна злива, яка перетворила вулиці на ріки - авто потопають (відео)

Система дощової каналізації не справляється із кількістю опадів, які випали за дві доби.

Другий день поспіль у Києві йде потужна злива, яка перетворила вулиці на ріки.

Відео наслідків публікують у Мережі.

На кадрах видно, як внаслідок потужного дощу є підтоплені вулиці, а автомобілі потопають у воді.

У КМДА повідомили, що система дощової каналізації не справляється із кількістю опадів, які випали за дві доби. Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.

За інформацією місцевої влади, підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають наслідки та чергують на місцях можливих підтоплень.

"Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції", - закликала місцева влада.

Нагадаємо, як і де сильно погіршиться погода.

Злива накрила Київ: підтоплені вулиці, авто плавають

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