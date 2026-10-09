Як дістатися з одного берега Києва на інший у разі перекриття мостів.

Київ

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Якщо автомобільні мости в межах Києва одночасно стануть недоступними, водіям доведеться шукати об’їзд за межами столиці. В Autocentre змоделювали два основні варіанти об’їзду — переправи через Київську та Канівську ГЕС.

Проте коротким такий маршрут не буде. Залежно від напрямку дорога між лівим і правим берегами може збільшитися приблизно до 170–190 км або навіть 280–310 км.

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Маршрути як об’їхати Дніпро. Фото: www.autocentre.ua

Як об’їхати Київ через Дніпро: два можливі маршрути

Найкоротший варіант — через Вишгород і Київську ГЕС

На перший погляд, найпростіше було б їхати через Вишгород, адже Київська ГЕС розташована значно ближче до столиці, ніж Канівська.

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Але є проблема, з лівого берега Києва не можна просто напряму доїхати до Вишгорода, бо шлях перетинає Десну. Тому доведеться робити великий об’їзд через Остер.

Орієнтовний маршрут має такий вигляд:

лівий берег Києва → Бровари → Остер → міст через Десну → Хотянівка → Київська ГЕС → Вишгород → правий берег Києва.

Якщо рахувати шлях, наприклад, від Дарницької площі до Майдану Незалежності, відстань становитиме приблизно 170–190 км. Це орієнтовний розрахунок, а не точний маршрут навігатора.

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Другий варіант — через Канівську ГЕС

Якщо маршрут через Вишгород буде недоступним або перевантаженим, інший напрямок — на південь через Канів.

У такому разі з лівого берега потрібно їхати через Бориспіль і Переяслав, далі перетнути Дніпро через Канівську ГЕС, а потім повертатися до Києва через Ржищів та Обухів.

Орієнтовно маршрут буде таким:

лівий берег Києва → Бориспіль → Переяслав → Ліпляве → Канівська ГЕС → Канів → Ржищів → Обухів → правий берег Києва.

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Від Дарницької площі до Майдану Незалежності такий шлях може становити близько 280–310 км.

Чому різниця така велика

Проблема не лише в самому Дніпрі.

На півночі Києва додатковою перешкодою є Десна, тому навіть близька до столиці Київська ГЕС не дає прямого короткого маршруту з лівого берега.

На півдні ситуація інша, Канівська ГЕС значно далі від Києва, тому доводиться робити великий гак через Київську та Черкаську області.

У результаті звична поїздка між двома берегами, яка в межах міста займає десятки кілометрів, у разі повного перекриття мостів може перетворитися на багатогодинну подорож.

Чи означає це, що мости Києва збираються закривати

Ні. Йдеться лише про сценарій на випадок одночасної недоступності столичних переправ. Наведені маршрути не означають, що всі мости Києва зараз закриті або що проїзд через обидві ГЕС гарантовано відкритий.

Наприклад, міст Патона продовжують експлуатувати з уже встановленими транспортними обмеженнями. Крім того, у вересні 2026 року в Києві оновлювали порядок руху Подільським мостовим переходом і Південним мостом під час повітряних тривог, тобто столична влада продовжує коригувати схеми руху залежно від безпекової ситуації.

Що потрібно перевіряти перед поїздкою

Навіть якщо дорога є на карті, це не означає, що нею можна буде скористатися в конкретний момент.

На переправах через ГЕС можуть діяти тимчасові обмеження, а у випадку проблем зі столичними мостами навантаження на об’їзні дороги різко зросте. Тому перед виїздом потрібно перевірити повідомлення поліції, місцевої влади та офіційні транспортні оновлення.

У навігаторі також краще вручну вказувати проміжні точки — Остер і Вишгород або Переяслав і Канів. Інакше сервіс може знову прокласти коротший маршрут через один із київських мостів.

Який маршрут коротший

Якщо обидві переправи доступні, значно коротшим виглядає північний напрямок через Остер і Київську ГЕС — приблизно 170–190 км.

Об’їзд через Канівську ГЕС може додати ще понад 100 км і становити приблизно 280–310 км.

Тобто у разі повного перекриття мостів Києва переїзд з одного берега на інший залишиться можливим, але швидким його вже не назвеш.

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