На Київщині триває повітряна тривога: працюють сили ППО

Потурбуйтеся про свою безпеку.
На Київщині повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Зберігайте спокій.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова.
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