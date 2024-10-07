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На Київщині триває повітряна тривога: працюють сили ППО

На Київщині триває повітряна тривога: працюють сили ППО

Робота ППО триває. / Фото: Associated Press

Потурбуйтеся про свою безпеку.

На Київщині повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. 

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

В області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Зберігайте спокій. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова

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