На Київщині триває повітряна тривога: працюють сили ППО

Потурбуйтеся про свою безпеку.

На Київщині повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

В області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Зберігайте спокій.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова.

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