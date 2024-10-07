У Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога

У ніч проти 7 жовтня у Києві удруге за ніч оголосили повітряну тривогу.

Також вона була оголошена у низці регіонів через польоти ворожих безпілотників.

Щодо руху ворожих БпЛА, то цю інформацію повідомили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах:

1. БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей (північ), курс західний;

2. Декілька груп БпЛА в центрі Чернігівщини, курс на захід та південь;

3. БпЛА на межі Київської та Житомирської областей (північ), курс південний;

4. БпЛА в районі Семенівки (Полтавщина), курс південно-західний;

5. БпЛА в районі Нові Санжари (Полтавщина), курс південно-західний.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова.

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