В Киевской области продолжается воздушная тревога: работают силы ПВО

Позаботьтесь о своей безопасности.

В Киевской области воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В области работает ПВО.

Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

Сохраняйте спокойствие.

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Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова.

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