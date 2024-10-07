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В Киевской области продолжается воздушная тревога: работают силы ПВО

В Киевской области продолжается воздушная тревога: работают силы ПВО

Работа ПВО продолжается. / Фото: Associated Press

Позаботьтесь о своей безопасности.

В Киевской области воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В области работает ПВО.

Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

Сохраняйте спокойствие.

Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова.

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