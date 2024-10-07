Атака "Кинжалов" на Киев: обломок ракеты упал на крышу микроавтобуса и пробил крышу

Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах Киева.
Во время атаки России по Киеву утром понедельника, 7 октября, обломок ракеты "Кинжал" пробил крышу служебного микроавтобуса в Голосеевском районе.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. В частности: в Соломенском районе — в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском — вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском — в одном месте — на тротуар, в другом — обломок пробил крышу служебного микроавтобуса", — говорится в его сообщении.
По его словам, все службы направляются на места атак противника.
Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.
Впоследствии Кличко добавил, что в результате падения обломков в Соломенском районе пожар.
"Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие служы следуют", — написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что во время утренней атаки на столицу в двух районах рухнули обломки сбитых ракет.
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