Атака "Кинжалов" на Киев: обломок ракеты упал на крышу микроавтобуса и пробил крышу

Во время атаки России по Киеву утром понедельника, 7 октября, обломок ракеты "Кинжал" пробил крышу служебного микроавтобуса в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. В частности: в Соломенском районе — в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском — вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском — в одном месте — на тротуар, в другом — обломок пробил крышу служебного микроавтобуса", — говорится в его сообщении.

По его словам, все службы направляются на места атак противника.

Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Впоследствии Кличко добавил, что в результате падения обломков в Соломенском районе пожар.

"Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие служы следуют", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что во время утренней атаки на столицу в двух районах рухнули обломки сбитых ракет.

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