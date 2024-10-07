Атака по Киеву: Кличко назвал места, куда упали обломки "Кинжалов"

Мэр также сообщил, что пожар в гараже в Соломенском районе ликвидирован.

После атаки "Кинжалами" в Киеве обломки ракет обнаружили у подъезда многоквартирного дома, во дворе частного дома и возле супермаркета.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Обломки ракет обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, а также – во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета", – говорится в заявлении городского головы.

Он также заявил о ликвидации пожара, возникшего в результате падения обломка в Соломенском районе в одном из гаражей на частной территории. Обошлось без пострадавших.

Напомним, силы ПВО уничтожили все ракеты "Кинжал", которые российские войска выпустили по Киеву утром 7 октября.

Падение обломков было зафиксировано в Соломенском и Голосеевском районах столицы.

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