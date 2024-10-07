Ракетный удар по Киеву: ПВО уничтожила все воздушные цели

Силы ПВО уничтожили все аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые российские войска выпустили по Киеву утром.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"Сегодня утром, около 08:30, враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работала ПВО", — говорится в сообщении.

Все воздушные цели были уничтожены, обломки ракет рухнули в Голосеевском и Соломенском районах Киева. Разрушений и пострадавших нет, данные еще уточняются, сообщили в КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. В Соломенском районе – на открытое пространство, в Шевченковском – у пешеходного перехода, в Голосеевском – на тротуар и на служебный микроавтобус, пробив его крышу. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе еще уточняется, все службы уже работают на местах.

Напомним, РФ вывела в Черное и Средиземное моря шесть кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".

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