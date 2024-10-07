Атака "Кинджалів" на Київ: уламок ракети впав на дах мікроавтобуса та пробив дах

Під час атаки Росії по Києву вранці понеділка, 7 жовтня, уламок ракети "Кинджал" пробив дах службового мікроавтобусу в Голосіївському районі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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"Уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. Зокрема: в Соломʼянському районі - в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському - поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському - в одному місці - на тротуар, в іншому -уламок пробив дах службового мікроавтобусу", - йдеться у його дописі.

За його словами, всі служби прямують на місця атак противника.

Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється.

Згодом Кличко додав, що внаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі пожежа.

"Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служи прямують", - написав він.