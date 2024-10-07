Ракетний удар по Києву: ППО знищила усі повітряні цілі

Сили ППО знищили всі аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", які російські війська випустили по Києву вранці.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні вранці, близько 08:30, ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювала ППО", - ідеться в повідомленні.

Усі повітряні цілі були знищені, уламки ракет впали в Голосіївському та Солом’янському районах Києва. Руйнувань і постраждалих немає, дані ще уточнюються, повідомили в КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожих ракет впали в кількох районах міста. У Солом’янському районі – на відкритий простір, у Шевченківському – біля пішохідного переходу, в Голосіївському – на тротуар і на службовий мікроавтобус, пробивши його дах. Інформація про постраждалих і завдану шкоду ще уточнюється, всі служби вже працюють на місцях.

Нагадаємо, РФ вивела в Чорне та Середземне моря шість кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

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