На Київщині буде гучно: що варто знати

На Білоцерківщині лунатимуть вибухи від 8:00 до 17:00.

У Білоцерківському районі Київської області 13 грудня лунатимуть вибухи.

Про це повідомляє Білоцерківська районна військова адміністрація.

Як зазначається, на Шамраївському родовищі гранітів заплановане проведення технологічних робіт, що будуть супроводжуватися вибухами. Це необхідно для виробництва щебеневої продукції.

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Гучно буде з 08.00 до 17.00.

Місцевих мешканців просять зберігати спокій.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва 11 грудня під час проведення ремонтних робіт стався обвал ґрунту. Внаслідок нещасного випадку загинув чоловік, також є постраждалий.

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