Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині буде гучно: що варто знати

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
123
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині буде гучно: що варто знати

Шамраївський гранітний кар’єр / Фото: Express Tehbud

На Білоцерківщині лунатимуть вибухи від 8:00 до 17:00.

У Білоцерківському районі Київської області 13 грудня лунатимуть вибухи.

Про це повідомляє Білоцерківська районна військова адміністрація.

Як зазначається, на Шамраївському родовищі гранітів заплановане проведення технологічних робіт, що будуть супроводжуватися вибухами. Це необхідно для виробництва щебеневої продукції.

Гучно буде з 08.00 до 17.00.

Місцевих мешканців просять зберігати спокій.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва 11 грудня під час проведення ремонтних робіт стався обвал ґрунту. Внаслідок нещасного випадку загинув чоловік, також є постраждалий.     

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
123
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація