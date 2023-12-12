"Ще б триколор начепили": на Київщині спалахнув скандал через новорічну ялинку – фото, подробиці

На Київщині у селищі Коцюбинське спалахнув скандал через новорічну ялинку – святкове дерево внизу прикрасили малюнками з російського мультфільму "Маша та ведмідь", а також зображеннями Діда Мороза зі Снігуркою.

Про це повідомила колишня головна редакторка сайту руху "Чесно" Ірина Федорів.

"Поставили в моїй громаді ось таку йолку. Мені про це пишуть односельці і обурюються, яка бл*ть "маша і мєдвєді", яка "снігурочка і дєушка мороз"? Ви розумієте, що тільки люди, які не мають відчуття цінностей, можуть вгатити 2023 року йолку "маша і мєдвєді" і "дєдушку мороза і снєгурочку", – написала жінка.

Декор новорічної ялинки на Київщині/ Фото: Ірина Федорів

Декор новорічної ялинки у Коцюбинському / Фото: Ірина Федорів

Декор новорічної ялинки у Коцюбинському / Фото: Ірина Федорів

Як пояснив голова Коцюбинської селищної ради Сергій Даніш у коментарі "Українській правди. Життя", ялинці та декораціям вже кілька років, тож на їхнє встановлення цьогоріч не витрачали грошей з бюджету.

"Ця ялинка з малюнками стоїть вже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення. Це лише декоративна огорожа з малюнками. "Машу і медведя" можна розглядати просто як мішку і дівчинку. Жодних підтекстів там не було. Але я вже наказав замалювати, бо роздувають "зраду".. А дід Мороз… То не він, а святий Миколай!", – каже Сергій Даніш.

Ірина Федорів відреагувала на слова Даніша і нагадала, що 2020 року його обрали селищним головою Коцюбинського від партії "Слуга народу". Ірина Федорів наголошує на зв'язку Даніша з колишнім учасником партії Олександром Дубінським, який нині перебуває у СІЗО.

"Це не просто Даніш тупанув – це системна історія", – додала вона.

Читачі у Facebook також обурені таким рішенням місцевої влади.

Коментарі під постом про ялинку

Коментарі під постом про ялинку

Коментарі під постом про ялинку

Коментарі під постом про ялинку

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