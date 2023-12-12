Чи почують у Києві тривогу: як на систему вплинув збій у "Київстар"

В разі відсутності світла про тривогу у столиці сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці.

Збій у роботі мобільного оператора "Київстар" 12 грудня не впливає на роботу системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві.

Про це повідомили в КМВА.

"Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у столиці", – запевнили в адміністрації.

Там наголосили, що навіть у разі відсутності електроенергії модернізована частина системи оповіщення про тривогу працюватиме автономно.

А в місцях, де встановлена стара частина системи, в разі відсутності світла про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці.

В КМВА додали, що оплата проїзду в метро відбувається у звичайному режимі.

Зауважимо, як заявили в компанії "Київстар" після масштабного збою 12 грудня, поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. У компанії працюють над усуненням наслідків хакерської атаки.

ТСН.ua також зібрав усе, що відомо про збій у роботі "Київстару" через хакерську атаку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зв'язок “Київстар” зник! Коли обіцяють відновити і що стало причиною!

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