У Києві запустять човниковий рух метро на Голосіївській лінії: коли запрацює та які проблеми має вирішити

Від 13 грудня в Києві мають запустити човниковий рух метро на Голосіївській лінії.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "КИЇВ 24".

За словами Кандибора, зараз тривають нічні випробування човникового руху. Згодом розроблять графік руху потягів метро.

Кандибор повідомив, що влада розглядає роботу двох потягів по двох коліях.

"Кожен потяг буде з інтервалом 15 хвилин ходити”, – зазначив Кандибор.

Також зменшать навантаження на наземний транспорт в столиці, який зараз перевозить пасажирів між станціями метро “Голосіївська” та “Деміївська”.

“Ми також будемо розуміти, що частина пасажирів перейдуть на оцей човниковий потяг і зменшиться навантаження на автобусний, де ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і перекинемо людей в метро”, – сказав Кандибор.

За його словами, влада хоче чітко прорахувати графіки руху потягів і зробити їх доступними для пасажирів і не вводити людей в оману.

"Ми чітко прорахуємо графіки, чітко проінформуємо, зробимо графік, щоб пасажир який захоче цим скористатися – розумів в який час йому треба підійти на станцію”, – додав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Нагадаємо, вранці 11 грудня на метро “Либідська” утворився чималий натовп на вході. У Мережі поширилися чутки, що вода з’явилася і на станції метро “Олімпійська”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вода дісталася аж до Олімпійської?! Чи загрожує це закриттям нових станцій?

Від 8 грудня в столиці України припинила працювати частина станцій синьої гілки метро — від “Либідської” до “Теремків”. У метрополітені розгерметизувався тунель. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про підтоплення метро Києва.

Читайте провідні новини дня: