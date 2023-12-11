Побив за відмову і зґвалтував у непритомному стані – у Києві судитимуть чоловіка за смерть жінки

У Києві перед судом постане 51-річний чоловік за зґвалтування жінки зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 51-річного чоловіка за обвинуваченням у зґвалтуванні жінки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 152 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 16 вересня обвинувачений запросив до себе додому 53-річну жінку та запропонував разом вжити алкогольні напої. Потім чоловік почав наполягати на інтимних стосунках. Отримавши від жінки відмову, зловмисник завдав їй численні удари руками в область голови та інших частин тіла, внаслідок яких потерпіла втратила свідомість.

"Користуючись безпорадним станом жінки, чоловік жорстоко її зґвалтував. На наступний день жінка, яка через отримані травми не могла самостійно пересуватися, була госпіталізована у важкому стані. 19 вересня потерпіла померла у лікарні.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок тілесних ушкоджень, отриманих під час зґвалтування", - розповіли правоохоронці.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Київщини затримали за підозрою у зґвалтуванні власної 9-річної доньки.

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