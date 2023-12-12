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На Киевщине будет громко: что следует знать

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На Киевщине будет громко: что следует знать

Шамраевский гранитный карьер/Фото: Express Tehbud

На Белоцерковщине будут раздаваться взрывы с 8:00 до 17:00.

В Белоцерковском районе Киевской области 13 декабря будут раздаваться взрывы.

Об этом сообщает Белоцерковская районная военная администрация.

Как отмечается, на Шамраевском месторождении гранитов запланировано проведение технологических работ, сопровождающихся взрывами. Это необходимо для производства щебеночной продукции.

Громко будет с 08.00 до 17.00.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, в Печерском районе Киева 11 декабря во время проведения ремонтных работ произошел обрушение почвы. В результате несчастного случая погиб мужчина, также есть пострадавший.

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Дата публикации
Просмотры
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