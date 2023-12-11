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"Будинку немає": у Мережі показали величезну вирву у передмісті Києва після ворожої атаки (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
172
Час на прочитання
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"Будинку немає": у Мережі показали величезну вирву у передмісті Києва після ворожої атаки (відео)

Наслідки атаки по передмістю Києва / Фото: Київська міська військова адміністрація

Внаслідок обстрілу росіянами постраждало четверо людей.

У ніч проти 11 грудня Росія атакувала Київську область балістичними ракетами. Зокрема, уламки впали у Бортничах, на місці падіння утворилася величезна вирва.

Відео із місця події публікують телеграм-канали. 

Найімовірніше, така вирва утворилася після того, як впала та частина ракети, яка несла бойовий заряд, який здетонував. Навколо місця, де впали уламки - все розбите. Будинок, який стоя поряд, майже знищений. 

Власник будинку розповів, що зі всього приміщення залишилася лише пічка. 

За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу росіянами постраждало четверо людей.

Ракетний удар по передмістю Києва: у Мережі показали величезну вирву

Ракетний удар по передмістю Києва: у Мережі показали величезну вирву

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки ворожого обстрілу по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
172
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