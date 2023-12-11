Обвал ґрунту на столичному Печерську – з'явилися подробиці трагедії

У Києві на Печерську стався обвал ґрунту, є жертва.

В Печерському районі Києва 11 грудня під час проведення ремонтних робіт стався обвал ґрунту. Внаслідок нещасного випадку загинув чоловік, також є постраждалий.

Як розповіли у Печерській районній держадміністрації, трагедія сталася на вул. Лютеранській, 7/10, під час ремонту опорної стіни для утримання ґрунту.

Так, під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту, який проводиться на замовлення Печерської РДА, одна зі стін обвалилася. Внаслідок цього загинув один з робітників, іншого з травмами госпіталізовано до лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Також проводяться роботи із розбору завалів.

Роботи з капітального ремонту підпірних стін житлового будинку виконували чотири працівники підрядної організації.

Як пояснили в Печерській РДА, капітальний ремонт проходить відповідно до підряду від 31.10.2023 № 74 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації і ТОВ "ЛКБУД".

Роботи виконувалися згідно проєктно-кошторисної документації, розробленої ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН".

Нагадаємо, у Києві вранці 11 грудня сталося величезне скупчення людей на станції метро "Либідська" внаслідок закриття шести станцій на метрополітену синьої гілки (фото, відео).

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