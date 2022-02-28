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Метро в Києві працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

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Метро в Києві працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

УНІАН

Станції метро також продовжують працювати як укриття. 

Станом на ранок 28 лютого метрополітен в Києві працює у режимі перевезень. Поїзди курсують по червоній, синій та зеленій лініях, але із скороченим маршрутом.

Про це повідомили в КМДА.

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

Синя лінія:  від ст. "Героїв Дніпра"  до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без  зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Станції метро також продовжують працювати як укриття

"Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби", - наголосили в КМДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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