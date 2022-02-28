Метро в Києві працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

Метро в Києві працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

Станції метро також продовжують працювати як укриття.

Станом на ранок 28 лютого метрополітен в Києві працює у режимі перевезень. Поїзди курсують по червоній, синій та зеленій лініях, але із скороченим маршрутом.

Про це повідомили в КМДА.

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

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Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Станції метро також продовжують працювати як укриття.

"Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби", - наголосили в КМДА.