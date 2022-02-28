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Метро в Киеве работает в режиме перевозок: как курсируют поезда

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Метро в Киеве работает в режиме перевозок: как курсируют поезда

УНИАН

Станции метро также продолжают работать как укрытие.

По состоянию на утро 28 февраля метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок. Поезда курсируют по красной, синей и зеленой линиям, но с сокращенным маршрутом.

Об этом сообщили в КГГА.

Примерный интервал движения: 40 минут.

Красная линия: от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" — "Красный хутор".

График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Станции метро также продолжают работать как укрытие.

"Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости", — подчеркнули в КГГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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