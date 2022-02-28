Метро в Киеве работает в режиме перевозок: как курсируют поезда

Метро в Киеве работает в режиме перевозок: как курсируют поезда

Станции метро также продолжают работать как укрытие.

По состоянию на утро 28 февраля метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок. Поезда курсируют по красной, синей и зеленой линиям, но с сокращенным маршрутом.

Об этом сообщили в КГГА.

Примерный интервал движения: 40 минут.

Красная линия: от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" — "Красный хутор".

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График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Станции метро также продолжают работать как укрытие.

"Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости", — подчеркнули в КГГА.