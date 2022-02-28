У Києві суворо заборонено займати смугу громадського транспорту

Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним.

У Києві займати смугу громадського транспорту суворо заборонено.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

"Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - йдеться у повідомленні.

Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!

Місто живе в умовах воєнного стану.

"Зберігайте спокій та не наражайте себе на небезпеку", - підсумовується у дописі.

Нагадаємо, у Києві від 08:00 28 лютого запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.