Яка ситуація з мостами у Києві

Місто живе в умовах воєнного стану.
Ситуація з мостами у Києві нині наступна:
- Патона та Дарницький – перекриті, проїзд неможливий;
- Південний – проїзд вільний, один блокпост;
- Північний – відносно вільний, чотири блокпости.
Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.
Нагадаємо, у Києві суворо заборонили займати смугу громадського транспорту. "Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - йдеться у повідомленні.
Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!
Місто живе в умовах воєнного стану.