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Яка ситуація з мостами у Києві

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Яка ситуація з мостами у Києві

УНІАН

Місто живе в умовах воєнного стану.

Ситуація з мостами у Києві нині наступна:

  • Патона та Дарницький – перекриті, проїзд неможливий;
  • Південний – проїзд вільний, один блокпост;
  • Північний – відносно вільний, чотири блокпости.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Нагадаємо, у Києві суворо заборонили займати смугу громадського транспорту. "Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - йдеться у повідомленні.

Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!

Місто живе в умовах воєнного стану.

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