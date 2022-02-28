Яка ситуація з мостами у Києві

Яка ситуація з мостами у Києві

Місто живе в умовах воєнного стану.

Ситуація з мостами у Києві нині наступна:

Патона та Дарницький – перекриті, проїзд неможливий;

Південний – проїзд вільний, один блокпост;

Північний – відносно вільний, чотири блокпости.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Нагадаємо, у Києві суворо заборонили займати смугу громадського транспорту. "Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - йдеться у повідомленні.

Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!

Місто живе в умовах воєнного стану.