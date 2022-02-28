Від Бородянки у бік Макарова рухається частина бронетехніки російських окупантів: відео

Зазначається, що в колоні багато бензовозів.
У Київській області 28 лютого через селище Бородянка у бік селища Макарів рухається частина бронетехніки російських окупантів.
Зазначається, що в колоні багато бензовозів.
Про це повідомив паблік "Реальний Київ" та оприлюднив відео.
"Бородянка сьогодні. Частина бронетехніки російських окупантів рухається у бік Макарова. Дуже багато бензовозів", - йдеться у дописі під відео.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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