Від Бородянки у бік Макарова рухається частина бронетехніки російських окупантів: відео

Від Бородянки у бік Макарова рухається частина бронетехніки російських окупантів: відео

Зазначається, що в колоні багато бензовозів.

У Київській області 28 лютого через селище Бородянка у бік селища Макарів рухається частина бронетехніки російських окупантів.

Зазначається, що в колоні багато бензовозів.

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Про це повідомив паблік "Реальний Київ" та оприлюднив відео.

"Бородянка сьогодні. Частина бронетехніки російських окупантів рухається у бік Макарова. Дуже багато бензовозів", - йдеться у дописі під відео.

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