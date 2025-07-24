В Києві з вікна 21-го поверху випала дитина: що відомо

Дитина випала з вікна / © Поліція Києва

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У Києві на вулиці Милославській в четвер, 24 липня, сталася трагедія — з багатоповерхового будинку випала дитина. Поліція підтвердила факт смерті дитини.

Про це в коментарі для TSN.ua повідомили в поліції.

В поліції зазначили, що інформація про падіння дитини з’явилася в Мережі раніше, ніж надійшов виклик на лінію 102.

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Згодом з повідомлення поліції стало відомо, що в Деснянському районі Києва 24 липня сталася смертельна трагедія — 4-річний хлопчик загинув після падіння з вікна квартири на 21-му поверсі.

За попередньою інформацією поліції, дитина перебувала у кімнаті разом із 6-річною сестрою. У цей час мати була на кухні. Хлопчик сперся на москітну сітку, яка не витримала його ваги, і він випав з вікна. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, слідчі главку, ювенальні поліцейські та судово-медичний експерт.

Нагадаємо, нещодавно в Чернігові трирічний хлопчик випав з вікна другого поверху. Перед інцидентом мати залишила дитину саму та пішла у власних справах.

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А на Рівненщині 5-річний хлопчик випав з вікна і загинув. Дитина випала з вікна через москітну сітку.