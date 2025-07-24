В Киеве из окна 21-го этажа выпал ребенок: что известно

Ребенок выпал из окна / © Полиция Киева

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В Киеве на улице Милославской в четверг, 24 июля, произошла трагедия — из многоэтажного дома выпал ребенок. Полиция подтвердила факт смерти ребенка.

Об этом в комментарии для TSN.ua сообщили в полиции.

В полиции отметили, что информация о падении ребенка появилась в Сети раньше, чем поступил вызов на линию 102.

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Впоследствии из сообщения полиции стало известно, что в Деснянском районе Киева 24 июля произошла смертельная трагедия — 4-летний мальчик погиб после падения из окна квартиры на 21-м этаже.

По предварительной информации полиции, ребенок находился в комнате вместе с 6-летней сестрой. В это время мать была на кухне. Мальчик оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и он выпал из окна. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, следователи главка, ювенальные полицейские и судебно-медицинский эксперт.

Напомним, недавно в Чернигове трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Перед инцидентом мать оставила ребенка одного и ушла по своим делам.

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А на Ровенщине 5-летний мальчик выпал из окна и погиб. Ребенок выпал из окна из-за москитной сетки.