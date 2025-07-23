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- Київ
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Сплутали з "Шахедом": під Києвом чоловік налякав людей незвичайним польотом
Над житловим районом пролетів мотопараплан, звук двигуна якого нагадує політ ударного дрона.
Вранці в середу, 23 липня, поблизу Києва чоловік, який пролетів над приватними будинками на параплані з мотором, налякав місцевих мешканців.
Відео польоту опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.
У повідомленні зазначають, що у мешканців будинків звук двигуна в небі викликав асоціації з ворожим ударним дроном.
На щастя, виявилося, що над житловим районом пролітав зовсім не «Шахед».
Очевидці описують побачене, як «парашут з мотором», очевидно, маючи на увазі мотопараплан — сучасний літальний апарат, який не залежить від сили вітру і може здійнятись у повітря навіть у повний штиль.
«Хлопці вже думали розчохляти кулемета, але виявилося що просто потужний сусід їде на роботу», — жартома прокоментували очевидці опубліковані кадри.
Нагадаємо, раніше після масованої повітряної атаки по Києву мешканці столиці помітили у Дніпрі ворожий «Шахед».