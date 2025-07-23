Сплутали з "Шахедом": під Києвом чоловік налякав людей незвичайним польотом

Політ на мотопараплані. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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Вранці в середу, 23 липня, поблизу Києва чоловік, який пролетів над приватними будинками на параплані з мотором, налякав місцевих мешканців.

Відео польоту опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.

У повідомленні зазначають, що у мешканців будинків звук двигуна в небі викликав асоціації з ворожим ударним дроном.

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На щастя, виявилося, що над житловим районом пролітав зовсім не «Шахед».

Дата публікації 15:28, 23.07.25 Кількість переглядів 8 На Київщині чоловік пролетів над будинками на параплані з мотором

Очевидці описують побачене, як «парашут з мотором», очевидно, маючи на увазі мотопараплан — сучасний літальний апарат, який не залежить від сили вітру і може здійнятись у повітря навіть у повний штиль.

«Хлопці вже думали розчохляти кулемета, але виявилося що просто потужний сусід їде на роботу», — жартома прокоментували очевидці опубліковані кадри.

Нагадаємо, раніше після масованої повітряної атаки по Києву мешканці столиці помітили у Дніпрі ворожий «Шахед».

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