Україну масово атакує сарана: чи є загроза для Київської області

Сарана / © Unsplash

Реклама

В Україні зафіксували стрімке зростання чисельності перелітної сарани, яка вже масово поширилася південно-східними областями. Як попереджають науковці, за сприятливих умов ці комахи здатні просунутись у центральні та західні регіони країни, зокрема на Київщину.

Про це повідомив кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Віктор Бригадиренко в коментарі виданню «Главком».

За його словами, перші випадки спостерігалися за участі єгипетської сарани, а згодом до неї приєдналася і перелітна — вид, що зазвичай мешкає в заплавах річок. Найбільше скупчення сарани нині зафіксовано у Запорізькій, Херсонській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Реклама

«Вона століттями підтримувала свою чисельність у природних умовах. Раз на три, п’ять або десять років в заплавах річок виникали спалахи, після чого чисельність знову знижувалась. Це нормальний екологічний процес», — зазначив фахівець.

Водночас, як зауважив науковець, природні вороги сарани — жуки-наривники виду мілабріс — на сьогодні майже зникли. Через активне застосування пестицидів у багатьох регіонах їх популяція була знищена. Натомість сама сарана вижила, що й призвело до локальних спалахів її чисельності.

«Раніше можна було побачити велику кількість мілабрісів як у південній, так і в північній Україні. Наприклад, на луках їх було три, п’ять, десять, а подекуди й двадцять екземплярів на квадратний метр. Така кількість жуків могла знищувати кубишки сарани, в кожній з яких було до 50 екземплярів. Зараз, якщо подивитися у заплави, мілабрісів там майже немає. Я не кажу, що вони повністю зникли, але їхня чисельність локально дуже-дуже низька», — заявив Бригадиренко.

Як пояснив кандидат біологічних наук, в окремих регіонах фермери застосовують препарати в такій концентрації, яка не знищує самих комах, але згубна для їхніх природних ворогів.

Реклама

«Мабуть, якісь фермери десь на відстані 500-1000 метрів від певного лугу застосували пестицид. Концентрація цих пестицидів була недостатня, щоб знищити сарану, але паразит сарани був знищений цією отрутою. І, відповідно, наступного року на цій території відбувся спалах чисельності сарани. От ми й отримали локальну екологічну катастрофу», — підкреслив науковець.

За його словами, найбільший ризик спостерігається, коли обробки охоплюють великі площі — зокрема заплави річок і прибережні території протяжністю у десятки кілометрів.

«Якщо це невеликі території — умовно кілометр на кілометр — то великої зграї сарани ви не отримаєте. Це буде локальне збурення чисельності. А якщо це територія 20-30 кілометрів, якась річка, і обидва береги протруєні пестицидами, то, відповідно, у нас буде повноцінний спалах чисельності сарани», — додав Бригадиренко.

Водночас він заспокоїв: зараз мова не йде про навалу сарани, подібну до тієї, яку спостерігають в окремих регіонах Африки чи Азії.

Реклама

«Це не хмара сарани, яка літає з краю в край. Але на ділянках у 20-30 км знищення біоконтролю призводить до розмноження. А далі — за сприятливих погодних умов — вони можуть мігрувати», — наголосив біолог.

Тим часом у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області застерігають: хоча прямої загрози наразі немає, потенційне нашестя сарани все ж можливе.

«За останні 5 років розвиток саранових на території Київської області проходив на дуже низькому рівні (нестадні форми), шкодочинність шкідника на посівах сільськогосподарських культур не проявлялась. Проте враховуючи зміни клімату за останні роки в сторону потепління, та підтверджену циклічність масового розмноження саранових, яке відповідає 11-річному циклу сонячної активності, від нашестя сарани ніхто не застрахований», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Запоріжжя атакують зграї сарани. За словами посадовців, гігантська єгипетська комаха розмножується у геометричній прогресії.

Реклама

Нагадаємо, останнім часом повідомлення про появу значних популяцій сарани викликають занепокоєння. Експерти розповіли, чим небезпечна сарана для людини.