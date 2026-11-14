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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві пролунали сильні вибухи: перші деталі (оновлено)

Під час повітряної тривоги для столиці існувала загроза безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ.

Київ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу зранку, 14 листопада, у Києві сталися вибухи. У столиці було оголошено «жовту» повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи і наслідки — читайте на ТСН.ua.

У столиці о 09:04 оголосили повітряну тривогу. Вона тривала пів години. Військові попереджали про реактивний безпілотник на півночі Київщини. Він тримав курс на Димер, Вишгород і Київ. Згодом у столиці пролунали вибухи.

«У Києві чутно серію вибухів», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Атака на Київ — що відомо

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі стались падіння уламків на відкритій території на двох локаціях.

«Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби прямують на місця», — наголосив міський голова.

Окрім того, місцеві Телеграм-канали повідомили, що після вибухів виникла сильна пожежа у Вишгороді. За попередніми даними, горять склади.

Пожежа після вибухів в Києві.

Пожежа після вибухів в Києві.

Нагадаємо, минулої ночі РФ атакувала Київ. Було пошкоджено медичний заклад у Шевченківському районі — Інституту травматології та ортопедії. Внаслідок падіння уламків БпЛА в шестиповерховій будівлі спалахнула пожежа і виникли руйнування.

Найбільше постраждали другий і третій поверхи. На другому розташована адміністрація, на третьому операційні, маніпуляційні, процедурні приміщення і стаціонарні палати, де й перебували пацієнти. Їх вчасно евакуювали.

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