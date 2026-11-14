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У Києві пролунали сильні вибухи: перші деталі (оновлено)
Під час повітряної тривоги для столиці існувала загроза безпілотників.
У суботу зранку, 14 листопада, у Києві сталися вибухи. У столиці було оголошено «жовту» повітряну тривогу.
Що відомо про вибухи і наслідки — читайте на ТСН.ua.
У столиці о 09:04 оголосили повітряну тривогу. Вона тривала пів години. Військові попереджали про реактивний безпілотник на півночі Київщини. Він тримав курс на Димер, Вишгород і Київ. Згодом у столиці пролунали вибухи.
«У Києві чутно серію вибухів», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Атака на Київ — що відомо
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі стались падіння уламків на відкритій території на двох локаціях.
«Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби прямують на місця», — наголосив міський голова.
Окрім того, місцеві Телеграм-канали повідомили, що після вибухів виникла сильна пожежа у Вишгороді. За попередніми даними, горять склади.
Нагадаємо, минулої ночі РФ атакувала Київ. Було пошкоджено медичний заклад у Шевченківському районі — Інституту травматології та ортопедії. Внаслідок падіння уламків БпЛА в шестиповерховій будівлі спалахнула пожежа і виникли руйнування.
Найбільше постраждали другий і третій поверхи. На другому розташована адміністрація, на третьому операційні, маніпуляційні, процедурні приміщення і стаціонарні палати, де й перебували пацієнти. Їх вчасно евакуювали.