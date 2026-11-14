Фото ілюстративне / © unsplash.com

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Цими вихідними, 14–15 листопада, у Києві переважатиме суха та прохолодна погода.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 14-15 листопада опади малоймовірні, а в неділю навіть можливі сонячні прояснення. Температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +6 градусів вище нуля.

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«Надалі побуде холоднувата погода, проте найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу, 18-го листопада». — повідомляє Діденко.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 14 листопада хмарну погоду із проясненнями. Якщо вночі пройдуть дощі, то день буде без опадів. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, у Києві очікується від +4 до +6 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 14 листопада, сонце буде рідко з’являтися з-за хмар, опадів не передбачається. Температура повітря упродовж дня становитиме від +3 до +6 градусів тепла.

Погода у Києві 14 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

У неділю, 15 листопада, увесь день в Києві небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +2 до +6 градусів тепла.

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Погода у Києві 15 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 листопада.

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