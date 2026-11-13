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РФ атакувала Київ: у лікарні спалахнула пожежа, є руйнування — усі подробиці (фото)
Росіяни вдарили по лікарні в Києві — людей рятували з будівлі.
У ніч проти п’ятниці, 13 листопада, російські війська атакували Київ. Внаслідок удару спалахнула пожежа в медичному закладі.
Що відомо про атаку на Київ та її наслідки — читайте на ТСН.ua.
«У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло займання будівлі медичного закладу», — повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
У ДНСН додали, що, окрім пожежі, у закладі сталось руйнування на другому поверсі.
«Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще сімох людей врятували рятувальники ДСНС. Одна людина постраждала», — йдеться у повідомленні рятувальників.
Атака на Київ — фото наслідків
Нагадаємо, напередодні зранку Росія вдарила по житловому будинку на Солом’янці. Дрон влетів просто у квартиру, сталась пожежа і виникло руйнування. Внаслідок «прильоту» загинула жінка.
Вже вдень «прилетіло» просто про проїжджій частині у Шевченківському районі. Внаслідок атаки пошкоджено пасажирський автобус. Також відомо про одного постраждалого.