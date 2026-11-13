Атака на лікарню в Києві. / © ДСНС

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У ніч проти п’ятниці, 13 листопада, російські війська атакували Київ. Внаслідок удару спалахнула пожежа в медичному закладі.

Що відомо про атаку на Київ та її наслідки — читайте на ТСН.ua.

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«У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло займання будівлі медичного закладу», — повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

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У ДНСН додали, що, окрім пожежі, у закладі сталось руйнування на другому поверсі.

«Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще сімох людей врятували рятувальники ДСНС. Одна людина постраждала», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Атака на Київ — фото наслідків

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

Нагадаємо, напередодні зранку Росія вдарила по житловому будинку на Солом’янці. Дрон влетів просто у квартиру, сталась пожежа і виникло руйнування. Внаслідок «прильоту» загинула жінка.

Вже вдень «прилетіло» просто про проїжджій частині у Шевченківському районі. Внаслідок атаки пошкоджено пасажирський автобус. Також відомо про одного постраждалого.

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