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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
706
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала Київ: у лікарні спалахнула пожежа, є руйнування — усі подробиці (фото)

Росіяни вдарили по лікарні в Києві — людей рятували з будівлі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на лікарню в Києві.

Атака на лікарню в Києві. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти п’ятниці, 13 листопада, російські війська атакували Київ. Внаслідок удару спалахнула пожежа в медичному закладі.

Що відомо про атаку на Київ та її наслідки — читайте на ТСН.ua.

«У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло займання будівлі медичного закладу», — повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

У ДНСН додали, що, окрім пожежі, у закладі сталось руйнування на другому поверсі.

«Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще сімох людей врятували рятувальники ДСНС. Одна людина постраждала», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Атака на Київ — фото наслідків

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

У столиці внаслідок російського удару виникла пожежа в медзакладі. / © ДСНС

Нагадаємо, напередодні зранку Росія вдарила по житловому будинку на Солом’янці. Дрон влетів просто у квартиру, сталась пожежа і виникло руйнування. Внаслідок «прильоту» загинула жінка.

Вже вдень «прилетіло» просто про проїжджій частині у Шевченківському районі. Внаслідок атаки пошкоджено пасажирський автобус. Також відомо про одного постраждалого.

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