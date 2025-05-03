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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

У Києві прогриміли вибухи: працює ППО

Росіяни атакували столицю України ударними безпілотниками

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Уранці 3 травня 2025 року у Києві пролунали вибухи.

Про це повідомили очевидці.

“В Києві працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!" — заявив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про наслідки атаки Росії на Харків — майже 50 людей отримали поранення, 8 постраждалих опинилися у лікарнях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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