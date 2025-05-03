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- Київ
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У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
Росіяни атакували столицю України ударними безпілотниками
Уранці 3 травня 2025 року у Києві пролунали вибухи.
Про це повідомили очевидці.
“В Києві працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!" — заявив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про наслідки атаки Росії на Харків — майже 50 людей отримали поранення, 8 постраждалих опинилися у лікарнях.