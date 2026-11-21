Осінь / фото ілюстративне / © ТСН

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У суботу, 21 листопада, в Києві очікується похмура погода з періодичними дощами та температурою до +7 градусів, проте вже за два дні столицю накриє похолодання з мокрим снігом та ожеледицею.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 21-го листопада очікуються періодичні дощі, а 22 листопада істотних опадів не передбачається.

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«У суботу вдень ще досить комфортно, +6 градусів, у неділю +3 градуси, а вже в понеділок, 23-го листопада, в столиці близько нуля, ймовірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця!» — попереджає Діденко.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 21 листопада буде похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься від +4 до +6 градусів тепла.

Погода у Києві 21 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, 21 листопада по території Київщини та міста Києва буде хмарно з проясненнями. Вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +2 до +7 тепла, а столиці — від +5 до +7 градусів вище нуля.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 листопада.

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