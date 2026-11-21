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- Київ
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РФ вдарила по житлових будинках в Києві: виникли пожежі
Під час «червоної» тривоги через загрозу балістики Київ сколихнули вибухи.
На світанку 21 листопада російська армія знову атакувала Київ. Влучання сталися у Подільському районі.
Що відомо про наслідки атаки на столицю — читайте на ТСН.ua.
У Києві протягом ночі кілька разів оголошували «жовту» і «червону» повітряні тривоги. Остання закінчилася о 06:39. Зокрема, Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. Близько 05:40 у столиці стались сильні вибухи.
Удари по Києву — що відомо
У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що наслідки фіксують у Подільському районі.
«Внаслідок ворожої атаки сталося займання двох приватних житлових будинків», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої ночі РФ завдала ударів балістикою по столиці. У кількох районах стались «прильоти». Зокрема, росіяни вдарили про трьох мостах — Подільсько-Воскресенському мостовому переході, Дарницькому і Південному. Загинуло сім осіб.
Окрім того, рід час атаки було пошкоджено об’єкти «Київводоканалу». Серед жертв є працівники підприємства.