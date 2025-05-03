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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
315
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Россияне атаковали столицу Украины ударными беспилотниками

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Утром 3 мая 2025 года в Киеве раздались взрывы .

Об этом сообщили очевидцы.

"В Киеве работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!" – заявил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

Напомним, что ранее стало известно о последствиях атаки России на Харьков — около 50 человек получили ранения, 8 пострадавших оказались в больницах.

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Дата публикации
Количество просмотров
315
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