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- Киев
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В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО
Россияне атаковали столицу Украины ударными беспилотниками
Утром 3 мая 2025 года в Киеве раздались взрывы .
Об этом сообщили очевидцы.
"В Киеве работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!" – заявил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.
Напомним, что ранее стало известно о последствиях атаки России на Харьков — около 50 человек получили ранения, 8 пострадавших оказались в больницах.