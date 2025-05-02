У Києві росіяни вдруге розкидали вибухівку з дронів: невідомо, на що вона реагує

Суббоєприпаси ПТАБ-1М / © ДСНС

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Російські безпілотники розкидали вибухонебезпечні речовини по Києву вже вдруге.

Про це заявив речник КМВА Євген Ієвлєв в етері «КИЇВ24».

Після вибуху від них майже нічого не лишається — саме це дуже ускладнює експертизу, пояснив речник КМВА.

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«У жодному разі навіть близько не підходити. Тому що реакція може бути на світло, на вібрацію, на тепло, на рух, на тиск. І сьогодні точно сказати, на що саме ці вибухонебезпечні речовини реагують, назвати якийсь конкретний чинник неможливо», — зазначив він.

За наявною інформацією на цю мить, вибухали касетні боєприпаси, які окупанти чіпляли на БПЛА.

«Це дуже небезпечно для дітей особливо. Це без жодних сумнівів зброя проти мирного населення», — наголосив Ієвлєв.

Нагадаємо, що 1 травня близько 10 вибухів сталися в лісопарковій зоні у Дарницькому районі Києва. Один з них — просто на даху житлового будинку, через що було поранено жінку.