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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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586
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1 хв

У Києві росіяни вдруге розкидали вибухівку з дронів: невідомо, на що вона реагує

Після вибуху від цих касетних боєприпасів, які росіяни розкидають з БпЛА, майже нічого не лишається — саме це дуже ускладнює експертизу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Суббоєприпаси ПТАБ-1М

Суббоєприпаси ПТАБ-1М / © ДСНС

Російські безпілотники розкидали вибухонебезпечні речовини по Києву вже вдруге.

Про це заявив речник КМВА Євген Ієвлєв в етері «КИЇВ24».

Після вибуху від них майже нічого не лишається — саме це дуже ускладнює експертизу, пояснив речник КМВА.

«У жодному разі навіть близько не підходити. Тому що реакція може бути на світло, на вібрацію, на тепло, на рух, на тиск. І сьогодні точно сказати, на що саме ці вибухонебезпечні речовини реагують, назвати якийсь конкретний чинник неможливо», — зазначив він.

За наявною інформацією на цю мить, вибухали касетні боєприпаси, які окупанти чіпляли на БПЛА.

«Це дуже небезпечно для дітей особливо. Це без жодних сумнівів зброя проти мирного населення», — наголосив Ієвлєв.

Нагадаємо, що 1 травня близько 10 вибухів сталися в лісопарковій зоні у Дарницькому районі Києва. Один з них — просто на даху житлового будинку, через що було поранено жінку.

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