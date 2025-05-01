Детонація невідомих боєприпасів: у КМВА розповіли нові деталі

Вибухи в Дарницькому районі Києва / © Київська обласна держадміністрація

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У Дарницькому районі Києва зафіксовано детонацію невідомих вибухонебезпечних предметів.

Близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

«Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється. На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб», — написав він.

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Ткаченко зазначив, що, ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів.

«Закликаю, у разі виявлення підозрілих предметів, не наближайтесь до них і не торкайтеся — це може бути небезпечно! Негайно зателефонуйте за номером „101“, позначте місце знахідки та дочекайтесь приїзду фахівців», — наголосив начальник КМВА.

Раніше повідомлялось, що у Дарницькому районі Києва вибухнули боєприпаси, мешканців мікрорайону Бортничі закликали бути максимально обережними.