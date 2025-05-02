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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У ТЦК чоловіка прикували стяжками до труби: що відомо про інцидент (фото)

Інцидент закінчився тим, що мобілізованого відправили на обстеження до спеціалізованого медичного закладу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Інцидент у ТЦК

Інцидент у ТЦК в місті Києві / © із соцмереж

У п’ятницю, 2 травня, у Мережі з’явилися фото чоловіка, якого на збірному пункті ТЦК та СП у місті Києві прикували стяжками до труби в туалеті та до нар у розподільнику. У військкоматі такі стримувальні заходи пояснили агресивною поведінкою чоловіка.

У Київському міському ТЦК та СП повідомили, що військовозобов’язаного доставила поліція.

«На збірному пункті він почав поводити себе неадекватно та агресивно до інших мобілізованих. Муніципальна варта міста Києва, яка залучається для забезпечення порядку змушена була одягнути засоби стримання на даного мобілізованого, щоби убезпечити інших від його дій та викликала наряд поліції», — йдеться у повідомленні.

Мобілізованого чоловіка прикували стяжками в туалеті / © із соцмереж

Мобілізованого чоловіка прикували стяжками в туалеті / © із соцмереж

Як стверджують у ТЦК, інцидент закінчився тим, що на мобілізованого поліція склала протокол про адмінправопорушення.

У розподільнику чоловіка прикували до нар / © із соцмереж

У розподільнику чоловіка прикували до нар / © із соцмереж

«Його було направлено до спеціального медичного закладу для обстеження та за необхідності лікування», — додали у військкоматі.

Нагадаємо, раніше у Вінниці психічно хвора жінка залишилася зачиненою вдома сама після того, як її єдиного сина на вулиці затримали співробітники ТЦК.

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