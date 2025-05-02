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- Київ
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У ТЦК чоловіка прикували стяжками до труби: що відомо про інцидент (фото)
Інцидент закінчився тим, що мобілізованого відправили на обстеження до спеціалізованого медичного закладу.
У п’ятницю, 2 травня, у Мережі з’явилися фото чоловіка, якого на збірному пункті ТЦК та СП у місті Києві прикували стяжками до труби в туалеті та до нар у розподільнику. У військкоматі такі стримувальні заходи пояснили агресивною поведінкою чоловіка.
У Київському міському ТЦК та СП повідомили, що військовозобов’язаного доставила поліція.
«На збірному пункті він почав поводити себе неадекватно та агресивно до інших мобілізованих. Муніципальна варта міста Києва, яка залучається для забезпечення порядку змушена була одягнути засоби стримання на даного мобілізованого, щоби убезпечити інших від його дій та викликала наряд поліції», — йдеться у повідомленні.
Як стверджують у ТЦК, інцидент закінчився тим, що на мобілізованого поліція склала протокол про адмінправопорушення.
«Його було направлено до спеціального медичного закладу для обстеження та за необхідності лікування», — додали у військкоматі.
Нагадаємо, раніше у Вінниці психічно хвора жінка залишилася зачиненою вдома сама після того, як її єдиного сина на вулиці затримали співробітники ТЦК.