У Києві нетвереза дівчина вибила двері супермаркету через відмову продати алкоголь: фото

Алкоголь / © pixabay.com

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У Дніпровському районі Києва побутовий конфлікт у супермаркеті закінчився кримінальним провадженням. 20-річна місцева мешканка влаштувала погром у магазині через те, що їй відмовилися продати алкогольні напої.

Про це повідомили у поліції Києва.

Як з’ясували правоохоронці, інцидент стався під час зачинення торговельного закладу. Дівчина прийшла по спиртне, але почувши законну відмову від персоналу, сильно розлютилася. Спершу відвідувачка почала нецензурно лаятися на адресу працівників, а вже на виході з приміщення щосили вдарила ногами скляні двері, повністю вибивши їхню нижню частину.

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«До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від працівників супермаркету про пошкодження майна. Правоохоронці затримали правопорушницю на місці події. Перевірка на приладі „Драгер“ показав, що дівчина перебувала у стані сп’яніння — 0,76 проміле», — зазначили в поліції.

20-річна дівчина вибила двері крамниці через відмову продати алкоголь / © Поліція Києва

20-річна дівчина вибила двері крамниці через відмову продати алкоголь / © Поліція Києва

20-річна дівчина вибила двері крамниці через відмову продати алкоголь / © Поліція Києва

Дізнавачі вже оголосили киянці про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає покарання аж до п’яти років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві 43-річний чоловік споїв горілкою і зґвалтував двох безпорадних підлітків у квартирі батьків.

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