Споїв і зґвалтував двох підлітків у квартирі батьків: у Києві винесли вирок 43-річному педофілу

43-річний чоловік винний у зґвалтуванні двох хлопців / © Київська міська прокуратура

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У Києві суд виніс вирок 43-річному киянину, якого визнали винним у зґвалтуванні двох неповнолітніх хлопців. Зловмисник проведе за ґратами найближче десятиліття, проте прокуратура вважає це покарання недостатнім.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Публічне обвинувачення у суді особисто підтримувала керівниця Деснянської окружної прокуратури міста Києва Ольга Колесникова. Слідством встановлено, що злочин було скоєно у березні 2025 року.

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Заманив у квартиру та споїв горілкою

Обвинувачений познайомився з підлітками 14 та 15 років просто на вулиці. Вдаючи із себе доброзичливого дорослого товариша, він запросив хлопців до квартири своїх батьків, яка на той момент була порожньою, пообіцявши пригостити їх алкоголем.

У помешканні зловмисник напоїв хлопців горілкою. Через сильне алкогольне сп’яніння підлітки опинилися у безпорадному стані Вони були повністю позбавлені можливості усвідомлено чинити опір.

Хлопці не могли захистити себе від протиправних дій дорослого. Скориставшись цим, чоловік зґвалтував обох підлітків.

Зухвала поведінка у суді

Під час судових засідань обвинувачений поводився вкрай цинічно. Він не лише не визнав своєї провини та не розкаявся, а й демонстративно ігнорував тяжкість скоєного злочину. Чоловік категорично заперечував не лише факт сексуального насильства, а й взагалі те, що колись бачив чи знав потерпілих, намагаючись у такий спосіб уникнути тюрми.

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43-річний чоловік винний у зґвалтуванні двох хлопців / © Київська міська прокуратура

Прокуратура вимагає максимуму

«Прокурор просила для обвинуваченого максимальне покарання, передбачене за зґвалтування неповнолітніх — 12 років позбавлення волі. Суд визнав чоловіка винним, втім засудив до 10 років в’язниці», — зазначили в прокуратурі.

Оскільки вирок виявився м’якшим, ніж вимагало державне обвинувачення, Київська міська прокуратура вже готує апеляційну скаргу і наполягатиме на максимальному терміні ув’язнення для ґвалтівника.

Нагадаємо, на Кіровоградщині правоохоронці викрили та взяли під варту 29-річного чоловіка, який через Telegram знайомився з дітьми та ґвалтував їх.

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