ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Погода в Києві різко зіпсується: синоптики розповіли, чого очікувати перед вихідними

У Київській області та столиці 19 червня небо буде затягнуте хмарами до самого вечора.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © pexels.com

У п’ятницю, 19 червня, на Київщині та в столиці очікується переважно хмарна погода з комфортною денною температурою до +27 градусів.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, у Київські області 19 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі в регіоні стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +22…+27. Безпосередньо в столиці вночі очікується близько +13…+15 градусів тепла, тоді як у розпал дня температура у Києві підніметься до +25…+27 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +25 градусів вдень.

Погода у Києві 19 червня / © скриншот

Погода у Києві 19 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 червня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie