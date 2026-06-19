- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода в Києві різко зіпсується: синоптики розповіли, чого очікувати перед вихідними
У Київській області та столиці 19 червня небо буде затягнуте хмарами до самого вечора.
У п’ятницю, 19 червня, на Київщині та в столиці очікується переважно хмарна погода з комфортною денною температурою до +27 градусів.
Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, у Київські області 19 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі в регіоні стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +22…+27. Безпосередньо в столиці вночі очікується близько +13…+15 градусів тепла, тоді як у розпал дня температура у Києві підніметься до +25…+27 градусів вище нуля.
За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +25 градусів вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 червня.
Читайте також:
Європу накриває екстремальна спека до +44: чи загрожує Україні пекельний антициклон
Астрологи назвали три знаки зодіаку, які знайдуть справжнє кохання цього літа
Гороскоп на 19 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід добре обмірковувати кожен свій крок
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.