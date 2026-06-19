Погода в Києві різко зіпсується: синоптики розповіли, чого очікувати перед вихідними

Фото ілюстративне / © pexels.com

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У п’ятницю, 19 червня, на Київщині та в столиці очікується переважно хмарна погода з комфортною денною температурою до +27 градусів.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, у Київські області 19 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі в регіоні стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +22…+27. Безпосередньо в столиці вночі очікується близько +13…+15 градусів тепла, тоді як у розпал дня температура у Києві підніметься до +25…+27 градусів вище нуля.

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За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +25 градусів вдень.

Погода у Києві 19 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 червня.

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