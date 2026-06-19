Електронна черга, стійка самореєстрації: Діла відкрила відділення в Києві нового формату

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Відділення створювали з розумінням того, що візит до лабораторії для багатьох людей пов’язаний із хвилюванням, очікуванням проходження досліджень або браком часу. У центрі нового формату — людина та її досвід взаємодії з сервісом. Простір спроєктований так, щоб зробити кожен етап візиту максимально простим і зрозумілим, зменшити рівень стресу та сформувати відчуття турботи й впевненості під час обслуговування.

Один із ключових елементів нового формату — інтеграція цифрових сервісів в офлайн-досвід. У відділенні впроваджено електронну чергу та маршрутизатор клієнтських потоків. Завдяки цьому клієнти можуть швидше орієнтуватися, а відсутність фізичної черги допомагає зменшити стрес та зробити перебування у відділенні комфортнішим.

«Нова сервісна модель — системна зміна в бізнесі та новий вектор розвитку Діла. Її мета — переглянути та усунути системні бар’єри, зробити шлях клієнта простішим і зручнішим, а внутрішні процеси — більш автоматизованими та ефективними. Ми розпочинаємо трансформацію з технологічних рішень у відділеннях: цифровізації робочих місць та оновленні системи сервісів. Ці рішення поступово масштабуватимуться на всю мережу», — коментує CEO Діла Михайло Богатир.

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Окрему увагу під час розробки нового відділення приділили питанням доступності. Простір обладнаний тактильною плиткою, широкою безбар’єрною вхідною групою без порогів, інформаційними табличками шрифтом Брайля та адаптованими меблями. Для комфорту відвідувачів також передбачені сповивальний столик і дитячий простір.

У Діла наголошують, що нова сервісна модель передбачає не тільки оновлення фізичних просторів, а й створення єдиного безшовного клієнтського шляху між онлайн- та офлайн-сервісами. Такий підхід має спростити взаємодію з лабораторією, допомогти клієнтам швидше орієнтуватися у своїх результатах та легше ухвалювати подальші рішення щодо здоров’я.

У 2026 році компанія продовжує розвивати свою присутність в Україні. За перше півріччя Діла відкрила 10 власних та партнерських відділень, а загальна мережа налічує понад 290 точок присутності. До кінця 2026 року Діла планує відкрити 45 нових відділень по всій Україні та паралельно оновлювати існуючу мережу до нової айдентики.

У березні Діла запустила новий мобільний застосунок. До кінця червня діє знижка 20%* на перше замовлення в застосунку.

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*Знижка до 20% на першу онлайн-оплату замовлення в мобільному застосунку Діла діє з 01.01.2026 р. до 30.06.2026 р. включно у всіх відділеннях Діла, розташованих на території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Детальні умови надання знижки на сайті Діла.

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