Російський "Шахед" убив відомого декоратора, який створював носи для "Шоу довгоносиків"

Вадим Тупчій / © із соцмереж

Внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 25 листопада загинув Вадим Тупчій — актор і декоратор, який, зокрема, створював накладні носи для «Шоу довгоносиків», популярної у 1990-х роках телепередачі.

Про це повідомив друг Тупчія, археолог Національного заповідника «Софія Київська» Тимур Бобровський.

«Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер… Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить… Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям», — написав він.

В організації «PEN Україна» розповіли, що у квартиру Тупчія влучив російський «шахед» — у ній митець пропрацював 25 років, там зберігалися його роботи, музичні інструменти та маски.

Тупчій мав акторську освіту і працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії. У 21-річному віці влаштувався на роботу на завод духових музичних інструментів, а у 25 років грав у театрі «Шарж».

Також він був творцем «Шоу довгоносиків», яке транслювали на українських телеканалах від 1996 до 1999 року, для якого створив сотні латексних носів.

Раніше син загиблого розповідав, що його батько створював декорації для багатьох українських кінофільмів та театрів.

Нагадаємо, у Києві кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки збільшилася до семи. А кількість постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога збільшилась до 20. Семеро із них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. Зокрема, одна дитина.