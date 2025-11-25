Российский "Шахед" убил известного декоратора, создававшего носы для "Шоу долгоносиков"

Вадим Тупчий / © из соцсетей

Реклама

В результате российского удара по Киеву в ночь на 25 ноября погиб Вадим Тупчий — актер и декоратор, который, в частности, создавал накладные носы для «Шоу долгоносиков», популярной в 1990-х годах телепередачи.

Об этом сообщил друг Тупчия, археолог Национального заповедника «София Киевская» Тимур Бобровский.

«Чрезвычайно творческий и талантливый, умный и ироничный, гениальный мастер… Десять дней назад мы вместе ужинали, общались и пели в теплой компании среди очередного киевского блекаута. И прощались, словно на мгновение… Царство Небесное моему товарищу, Божье наказание его убийцам», — написал он.

Реклама

В организации «PEN Украина» рассказали, что в квартиру Тупчия попал российский «шахед» — в ней художник проработал 25 лет, там хранились его работы, музыкальные инструменты и маски.

Тупчий имел актерское образование и работал монтажником декораций в Театре драмы и комедии. В 21-летнем возрасте устроился на работу на завод духовых музыкальных инструментов, а в 25 лет играл в театре Шарж.

Также он был создателем «Шоу долгоносиков», транслируемого на украинских телеканалах с 1996 по 1999 год, для которого создал сотни латексных носов.

Ранее сын погибшего рассказывал, что его отец создавал декорации многих украинских кинофильмов и театров.

Реклама

Напомним, в Киеве количество погибших в результате ракетно-дроновой атаки увеличилось до семи. А количество пострадавших в столице в результате атаки врага увеличилось до 20. Семеро из них находятся в стационарах медучреждений. В частности, один ребенок.